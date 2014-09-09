ФМБА приступило к исследованиям своей вакцины от COVID-19

Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний I и II фазы своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА. Исследования начались в понедельник, 19 июля. В испытаниях примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вакцина разработана на новой технологической платформе. Она нацелена на формирование клеточного иммунитета. В качестве "мишени" препарат использует консервативные белки коронавируса, которые меньше всего подвержены мутациям.

В июне прошлого года специалисты проводили доклинические исследования препарата. В ходе испытаний было доказано, что вакцина безопасна для человека.

Ранее в ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса.

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