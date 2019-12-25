Скворцова: ФМБА на этой неделе получит разрешение на исследования вакцины от коронавируса

Разрешение должен выдать Минздрав РФ.

Федеральное медико-биологическое агентство России ждет разрешения на клинические исследования вакцины от COVID-19 от Минздрава уже на этой неделе. Такое заявление сделала глава ФМБА Вероника Скворцова. Она выступила в рамках встречи с наставниками национального конкурса "Лидеры РФ".

В отношении вакцины я, наверное, ничего не буду рассказывать. Мы закончили доклинику... получаем на этой неделе разрешение на начало клинических исследований. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Чиновница заметила, что эпидемиологическая ситуация, которая продолжается тянуться нак протяжении многих месяцев во всех регионах России говорит о необходимости вакцинирования. Скворцова заметила, что только 1% привитого населения дает снижение ежесуточного прироста числа новых пациентов с инфекцией на 0,27%. Сейчас ежесуточный прирост по стране составляет 0,4%. В ФМБА пояснили, что их вакцина разработана на новой технологической платформе. Она нацелена на формирование клеточного иммунитета. В качестве "мишени" препарат использует консервативные белки коронавируса, которые меньше всего подвержены мутациям.

В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса.

Фото: internist.ru