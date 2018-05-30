ФМБА: доклинические исследования аллерговакцины доказали ее безопасность

Вероника Скворцова раскрыла подробности работы над инъекцией.

Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы и ряд других аллергенов по результатам доклинических исследований доказала свою безопасность, а также хорошую переносимость для пациентов и высокую иммуногенность. Соответствующее заявление сделала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Эксперт отмет ила, что в текущий момент завершается второй этап клинических исследований данного препарата.

Полностью были завершены доклинические исследования, которые доказали переносимость хорошую и безопасность этого препарата, высокую иммуногенность, выработку антител, которые осуществляют защиту от аллергена. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Напомним, что вакцина против аллергии разработана ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России совместно с Венским медицинским университетом. Для получения результата для человека достаточно введения трех-пяти инъекций в отличие от классических препаратов, производимых на основе экстрактов, которые требуют введения пациенту до 30 инъекций. Новый препарат создан на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции. Перед разработкой проводились фундаментальные исследования.

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Фото и видео: Telegram / Бульварное кольцо