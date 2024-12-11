Экс-гендиректора центра ФМБА в Красноярске подозревают в коррупции

Следователи раскрыли подробности уголовного дела.

Бывшего генерального директора Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Бориса Баранкина подозревают в получении взяток на 16,5 миллионов рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-лужбы Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Известно, что ведется уголовное дело также в отношении директора коммерческой компании.

В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). пресс-слкжба СК РФ по региону

В надзорном ведомстве полагают, что за период с 2017 по 2023 год Борис Бранкин получил в качестве взяток от предпринимателя сумму, превышающую 16,5 миллионов рублей. В качестве благодарности фирма выбиралась на роль поставщика медицинских изделий для центра. В общей сложности таким образом удалось заключить более 85 государственных контрактов. Бизнесмен сейчас находится под стражей. Бывший руководитель центра ФМБА задержан, ему будет назначена мера пресечения. Дополнительно судебная инстанция ведет дело о хищении 15,5 млн рублей против экс-гендиректора центра ФМБА. В рамках этого уголовного дела Баранкин находится под домашним арестом.

Бастрыкин вновь обратил внимание на дело об истязании блокадницы.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия