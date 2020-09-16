Илья Зябкин оценил категории, которые чащ инфицируются во врем новой волны распространения ковида в РФ.

В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса. Во время дискуссии в рамках проекта "Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества" глава Федерального научно-клинического центра детей и подростков от ФМБА Илья Зябкин рассказал, что сейчас медики фиксируют рост числа новых пациентов среди молодежи и лиц до 40 лет. Показатель по данным категориям граждан увеличился в два раза, а у пожилых лиц наоборот, снизилась.

По поводу этой третьей волны: появилось, к сожалению, большое количество не только молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы достаточно активно ее обсуждаем и в рамках протоколов лечения. Илья Зябкин, представитель ФМБА

Эксперт уточнил, что говорит не о больших показателям по летальному исходу. Однако этот фактор, по оценкам некоторых иностранных коллег, достигает планки в 1%.

Ученые назвали втрое чаще заражающуюся коронавирусом категорию россиян.

Видео: Youtube/Valdai Club