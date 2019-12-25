Эксперты оценили риски для беременных женщин.

Ученые назвали втрое чаще заражающуюся коронавирусом категорию россиян. Исследование провели представители Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академии. По данным специалистов, беременные в три раза чаще инфицируются ковидом, чем остальные граждане страны.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии в Сибирском федеральном округе Наталья Артымук заметила, что в ДФО и в Сибири заболеваемость COVID-19 составляла примерно 1960 случаев на каждые сто тысяч населения за 2020 год. Из этих 100 тысяч человек зараженными оказались 5 933 женщин в положении. У них коронавирус протекал в легкой форме или бессимптомно. Летальные иходы фиксировались в 505 случаях на каждые 100 тысяч человек (0,14%).

Однако роженицы чаще попадали в реанимацию (3,5% против 2,2% в общих показателях). Этим пациенткам реже требовался аппарат искусственной вентиляции легких. У инфицированных увеличивалась угроза преждевременных родов (в три раза), а также необходимости в кесареве (в полтора раза).

ФМБА планирует перейти к клиническим испытаниям своей вакцины от ковида в ближайшее время.

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