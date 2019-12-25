ФМБА планирует перейти к клиническим испытаниям своей вакцины от ковида в ближайшее время

Федеральное медико-биологическое агентство планирует перейти к клиническим испытаниям своей вакцины от ковида в ближайшее время. Об этом рассказала глава ФМБА пресс-службе. Вероника Скворцова заметила, что ученые завершили доклинические испытания препарата для профилактики коронавируса.
В июне доклинические исследования полностью успешно завершены. Доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата.
Вероника Скворцова, глава ФМБА
В настоящее время специалисты подготовили необходимый пакет документов для того, чтобы получить разрешение на проведение клинического тестирования I-II фазы. Документы были внесены на рассмотрение Минздрава РФ в конце июня. ФМБА готов к проведению мероприятий.
В России нет случаев заражения новым штаммом коронавируса "эпсилон".
Фото: internist.ru
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