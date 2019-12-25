ФМБА планирует перейти к клиническим испытаниям своей вакцины от ковида в ближайшее время

Документы уже направлены на одобрение Минздраву РФ.

Федеральное медико-биологическое агентство планирует перейти к клиническим испытаниям своей вакцины от ковида в ближайшее время. Об этом рассказала глава ФМБА пресс-службе. Вероника Скворцова заметила, что ученые завершили доклинические испытания препарата для профилактики коронавируса.

В июне доклинические исследования полностью успешно завершены. Доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата. Вероника Скворцова, глава ФМБА

В настоящее время специалисты подготовили необходимый пакет документов для того, чтобы получить разрешение на проведение клинического тестирования I-II фазы. Документы были внесены на рассмотрение Минздрава РФ в конце июня. ФМБА готов к проведению мероприятий.

В России нет случаев заражения новым штаммом коронавируса "эпсилон".

Фото: internist.ru