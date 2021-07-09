Анна Попова объяснила, что в страну еще не проник калифорнийский вариант инфекции.

В России нет случаев заражения новым штаммом коронавируса "эпсилон". Об этом журналистке телеканала "Россия-24" Наиле Аскер-заде сообщила глава Роспотребнадзора. Анна Попова объяснила, что данная вариация инфекция впервые была обнаружена в американском штате Калифорния.

В РФ пока такого вируса "эпсилон" нет. И мы пользуемся теми данными, которые публикуют наши коллеги за рубежом, но вот пока каких-то значимых рисков они не описывают, но каждая такая мутация всегда в поле зрения большого количества ученых во всем мире и, конечно же, в нашей стране. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница заметила, что по ситуации с "Дельта-плюс" - описан только один случай заражения по стране. Первой инфицировалась женщина в апреле текущего года. Пациентка тестировалась перед плановой госпитализацией. Сейчас ученые проверяют сведения о том, что штамм проявляется именно в жаркую погоду, но точных доказательств этой гипотезы нет.

Попова ответила на вопрос о "российском штамме" коронавируса.

Фото и видео: YouTube/Россия 24