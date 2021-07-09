Попова ответила на вопрос о "российском штамме" коронавируса

Глава Роспотребнадзора оценила новые варианты вируса, присутствующие в РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможное появление "российского штамма" коронавируса. Об этом чиновница заявила в интервью журналистке телеканала "Россия-24" Наиле Аскер-заде. Специалист отметила, что в больших агломерациях действительно видны конкретные изменения, но все они не носят эпидемиологически опасного и значимого характера.

Они не влекут за собой какие-либо изменения в тяжести, течении, в скорости передачи и т.д. Это просто характеристика того, что есть передача интенсивная в большом городе, и мы ее видим. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус.

Фото и видео: YouTube/Россия-24