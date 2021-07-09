Глава Роспотребнадзора заявила, что вакцина защитит на 99,3% от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус. Такое заявление чиновница сделала в интервью журналистке телеканала "Россия-24" Наиле Аскер-заде. Специалист отметила, что могут быть какие-то отдельные исключительные случаи.

Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи – да, может быть, но это отдельная совсем история. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Также Попова заметила, что прошла ревакцинацию от коронавируса. При этом ей удалось восстановить титр антител всего за несколько недель. Она призвала тех, кто переболел инфекцией достаточно давно пройти через вакцинацию. Она напомнила, что первые два укола делала еще в начале осени 2020 года. При этом в Роспотребнадзора считают, что препарат для профилактики коронавируса способен защитить пациента на 99,3 процента от инфицирование. Остальные 0? процента останутся в зоне риска, но не будут тяжело болеть в случае заражения.

Попова: дельта-штамм коронавируса в Россию привозят из США, стран Европы и с Мальдив.

Фото и видео: YouTube/Россия 24