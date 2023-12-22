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В России разработали технологию, при которой бактерии "заживляют" трещины в бетоне
Сегодня, 16:14
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В России разработали технологию, при которой бактерии "заживляют" трещины в бетоне

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Капсулы с бактериями для "заживления" трещин создали ученые из Южно-Уральского государственного университета.

В Южно-Уральском государственном университете ученые сделали капсулы  бактериями для "заживления" трещин в бетоне. Технологию можно использовать даже в условиях морозной агрессии. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заведующий кафедрой строительных материалов Южно-Уральского государственного университета Александр Орлов.

По словам ученого, задумка использовать бактерии для "склеивания" трещин бетона уже существовала. Но в Южно-Уральском университете создали технологию, которая работает даже при низких температурах.

В бетон вводятся инертные гранулы, внутри которых находятся бактерии-споры. Когда появляются трещины, капсула разрушается, и в нее попадают воздух и вода. При взаимодействии с внешней средой бактерии активизируются и выделяют карбонат кальция. 

Это соединение будет кристаллизоваться в споре до тех пор, пока бактерии сами себя не закроют.

Александр Орлов, ученый

Технология позволит значительно продлить срок службы бетона.

Ранее на Piter.tv: в "Технопарке Санкт-Петербурга" разработали технологию синтеза кетопрофена.

Фото: Pxhere

Теги: бактерии от трещин в бетоне, технологии, ученые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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