В "Технопарке Санкт-Петербурга" разработали технологию синтеза кетопрофена

Препарат входит в перечень важнейших и жизненно необходимых лекарственных средств.

Региональный инжиниринговый центр активных фармацевтических субстанций "Технопарк Санкт-Петербурга" разработал новую технологию синтеза кетопрофена по заказу одной из отечественных корпораций. Благодаря исследованиям было подтверждено, что данная технология обладает патентной чистотой. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали представители центра.

Директор "Технопарка Санкт-Петербурга" Анна Лукина подчеркнула, что за счёт российская фармация получила возможность производить важные лекарственные препараты из отечественного сырья.

Кетопрофен является активной фармацевтической субстанцией. Это основной компонент для большой группы лекарственных препаратов, обладающих болеутоляющим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Препарат входит в перечень важнейших и жизненно необходимых лекарственных средств. Процесс получения кетопрофена включает обширный поиск информации по патентам, выбор оптимального пути синтеза, работу по синтезу и очистке полупродуктов, а также выделение активной фармацевтической субстанции.

Ранее мы сообщили о том, что экоцентры по сбору вторсырья откроют в двух районах Петербурга.

Фото: предоставлено "Технопарком Санкт-Петербурга"