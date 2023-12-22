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Экоцентры по сбору вторсырья откроют в двух районах Петербурга
Сегодня, 10:44
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Экоцентры по сбору вторсырья откроют в двух районах Петербурга

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Благодаря этому, будет возможно принимать больше категорий вторичного сырья, а также проводить активную экологическую просветительскую работу.

Власти Северной столице объявили о скором открытии двух экологических центров, специализирующихся на сборе вторсырья. Об этом информирует "Деловой Петербург".

Предполагается, что с помощью центров станет возможным расширение действующей системы раздельного сбора мусора, исключая необходимость устанавливать контейнерные площадки. Благодаря этому, будет возможно принимать больше категорий вторичного сырья, а также проводить активную экологическую просветительскую работу.

Новые экоцентры будут размещены во Фрунзенском и Невском районах. Адреса, по которым они будут расположены, пока не определены. В настоящее время проводится закупка модульных зданий стоимостью 31,5 млн рублей. При успешной реализации пилотного проекта планируется расширить инициативу на другие районы города.

На данный момент в Петербурге функционируют всего два экоцентра, способных принимать большое количество различных категорий вторичного сырья. Они находятся на проспекте Науки ("Зеленка") и Лиговском проспекте ("Собиратор"). Помимо этого, раз в месяц проводятся акции "раздельного сбора". В настоящее время петербуржцы могут сдавать только пластиковые бутылки, стекло и макулатуру.

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Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, экология
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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