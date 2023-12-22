Петербургские автозаводы перезапустят после долгого простоя

анее город считался крупнейшим производителем легковых автомобилей в стране, выпуская четверть всей продукции.

Автопроизводство в Северной столице готово возобновиться после продолжительного застоя. Спрос на автомобили в городе начал расти, в то время как выбор машин ограничен. Об этом пишет "деловой Петербург".

Ранее город считался крупнейшим производителем легковых автомобилей в стране, выпуская четверть всей продукции. В прошлом году российское правительство предприняло множество мер по поддержке отечественной автомобильной промышленности. Кроме того, повышение ключевой ставки Центробанка оказало влияние на рынок.

В стране продолжает расти спрос на легковые автомобили, однако выбор для российских покупателей пока состоит из Lada, китайских авто или подержанных европейских машин. По мнению сооснователя и директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, российский рынок столкнулся с неадекватными ценами и ставками при ограниченном выборе.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на подержанные автомобили в Петербурге вырос на 11% с начала года.

Фото: Piter.TV