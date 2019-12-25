В Петербурге прибавилось 1943 заболевших коронавирусом

Количество выздоровевших находится примерно на том же уровне, что и количество новых заболевших.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 943 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Еще 1 931 человека выписали по выздоровлению, 95 скончались.

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания за все время достигло 511 389.

Напомним, для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы были вакцинированы как минимум 60% взрослого населения. На данный момент из необходимых 2,6 млн жителей города прививку сделали 32%. После вакцинации смертельных случаев не было зафиксировано.

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