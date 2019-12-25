Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге снизился до 0,83

За сутки в Петербурге ковидом заболели 1156 человек.

Пресс-служба администрации Петербурга опубликовала данные по эпидемиологической ситуации в городе на 17 августа.

Коэффициент распространения COVID-19 снизился до 0,83. Еще вчера он был 0,91. За сутки в Петербурге выявили 1156 случаев заболевания, 1316 человек выздоровели, 52 скончались. За сутки обследовались на наличие вирусной инфекции 17 249 человек. Накануне губернатор в очередной раз напомнил, что третья волна не закончилась.

Пациентов с ковидом и пневмониями принимают 13 городских и 5 федеральных стационаров. Всего развернуто 6 643 койки.

Полностью закончили цикл вакцинации от коронавируса уже 1 252 326 человек, первично привился 1 414 122 человека.

Фото: Piter.TV