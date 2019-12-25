Кобахидзе: Грузия продолжает одностороннюю дружбу с Украиной

Грузия продолжает одностороннюю дружбу с Украиной. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит местный телеканал "Имеди".
Кобахидзе отметил, что сожалеет о грубом отношении Киева к Тбилиси. Он напомнил о словах украинских чиновников, которые призывали открыть второй фронт против России на границе Грузии.
Мы остаемся в режиме односторонней дружбы с властями Украины, исходя из ситуации, сложившейся в дружеской нам стране.
Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии
