Кобахидзе: Грузия продолжает одностороннюю дружбу с Украиной

Грузия продолжает одностороннюю дружбу с Украиной. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит местный телеканал "Имеди".

Кобахидзе отметил, что сожалеет о грубом отношении Киева к Тбилиси. Он напомнил о словах украинских чиновников, которые призывали открыть второй фронт против России на границе Грузии.

Мы остаемся в режиме односторонней дружбы с властями Украины, исходя из ситуации, сложившейся в дружеской нам стране. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Фото: YouTube / Georgian Public Broadcaster