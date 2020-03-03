Ко Дню ВМФ закроют набережные в Петербурге

С 21 июля до 06:00 5 августа машины не смогут проехать по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проезду.

Стало известно, что с 21 июля до 06:00 5 августа машины не смогут проехать по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проезду. Дорожные ограничения вводят в связи с празднованием дня ВМФ в Петербурге, передают в пресс-службе Медиацентра Петербурга.

С 00:00 25 июля до 23:59 1 августа перекроют Таможенный переулок и Галерную улицу от дома 3 до Сенатской площади. Ограниченной для движения также окажется Английская набережная от дома 2 до дома 6. Здесь нельзя будет проехать с 00:00 21 июля до 06:00 5 августа.

С 00:00 24 июля до 23:59 1 августа транспорт не будут пускать на Дворцовую набережную от Эрмитажного моста до дома 38 и на Университетскую набережную вдоль дома 5.

Напомним, что на месяц ограничат движение на развязке КАД Петербурга с Таллинским шоссе. Ограничения будут действовать на съезде №7. В период с 10 августа по 7 сентября там будут идти работы по замене деформационного шва. В связи с этим одна полоса движения будет попеременно перекрываться. Работы будут идти в круглосуточном режиме, в две смены. Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что сроки реконструкции моста в Ям-Ижоре на трассе М-10 продлили до конца лета.

Фото: Piter.tv