На месяц ограничат движение на развязке КАД Петербурга с Таллинским шоссе

Полосы для движения будут перекрываться попеременно.

На развязке КАД с Таллинским шоссе на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать на съезде №7. В период с 10 августа по 7 сентября там будут идти работы по замене деформационного шва. В связи с этим одна полоса движения будет попеременно перекрываться.

Работы будут идти в круглосуточном режиме, в две смены. Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что сроки реконструкции моста в Ям-Ижоре на трассе М-10 продлили до конца лета.

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