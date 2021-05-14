Сроки реконструкции моста в Ям-Ижоре на трассе М-10 продлили до конца лета

Ремонт должен был завершиться 15 июля.

На трассе М-10 в Ям-Ижоре изменились сроки реконструкции моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Реконструкция моста через реку Ижора проходит на 672-м километре трассы М-10 "Россия" в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленобласти. Ремонт продлили до 31 августа (изначально планировались до 15 июля) из-за увеличения сроков поставки строительных материалов и конструкций.

До конца лета действующая временная схема движения на мосту через Ижору остается прежней: транспортные потоки движутся по двум полосам из четырех. Движение пешеходов возможно по тротуару только с одной стороны моста (по направлению в сторону Петербурга).

В начале сентября подрядчик планирует приступить к текущему ремонту моста в направлении Петербурга. Здесь предстоит заменить деформационные швы и отремонтировать мостовое полотно. В период этих работ транспортные потоки будут двигаться по реконструированному мосту по одной полосе в каждом направлении (в сторону Москвы).

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"