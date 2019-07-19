На фото показали кнопочный телефон Nokia с ОС Android

Принцип работы остался прежним.

В сети появились фотографии кнопочного телефона с операционной системой Android. Автор снимков, пожелавший остаться анонимным, решил не называть производителя устройства. Несмотря на маскирующий чехол, по дизайну аппарата можно понять, что его разработала компания Nokia.

На снимке демонстрируется рабочий стол, который сильно отличается от привычного на Android-смартфоне. Однако принцип остался тем же: внизу расположен знакомый ряд иконок с центральной клавишей основного меню, строка поиска заменена на голосового помощника. Данные о приеме сигнала, часы и прочая служебная информация также отображается в привычном месте — вверху.

О перспективах выпуска этого телефона ничего не сообщается. Известно, что такие модели достаточно популярны в небогатых странах Азии.

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Фото: 9to5google.com