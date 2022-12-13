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Клод Жиру набрал 1000-е очко в карьере в НХЛ

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Форвард отметился дублем и голевой передачей в матче с "Каролиной".

Нападающий "Оттавы" Клод Жиру добился уникального достижения в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В игре против "Каролины" его команда одержала победу со счетом 3:2. Жиру был признан первой звездой встречи. Форвард отметился дублем и голевой передачей. Канадец пробил отметку в 1000 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Клод Жиру провел 81 матч, забросил 34 шайбы и отдал 44 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что "Лос-Анджелес" обыграл "Ванкувер", Гавриков отметился заброшенной шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: клод жиру, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк оттава сенаторз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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