Экс-госсекретарь США оценила работу Конгресса страны.

Американские политические круги и элиты фиксируют рост популярности деятельности российского президента Владимира Путина в своей стране. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала PBS сделала бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Дипломат пояснила, что в настоящее время руководство в Кремле якобы "пребывает в восторге" от той турбулентности, которая сотрясает Конгресс в Вашингтоне так как эта ситуация грозит прекращением американских военных поставок для армии киевского режима.

Этот бой — наш бой. Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону Путина, однако мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться. Хилари Клинтон, экс-госсекретарь США

Клинтон в обращении к Путину назвала его по имени.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour