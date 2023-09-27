Клинтон в обращении к Путину назвала его по имени

По ее словам, расширение НАТО происходит из-за последствий российской политики.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в обращении к президенту РФ Владимиру Путину назвала его по имени. Об этом сообщает Reuters.

Клинтон выступила в Госдепартаменте. Во время своей речи она обратилась к российскому лидеру, отметив, что расширение НАТО происходит из-за последствий российской политики. Экс-госсекретарь также заявила, что люди сами выбирают путь вступления в альянс.

Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли. Хилари Клинтон, экс-госсекретарь США

Ранее мы сообщали, что Путин встретился с генеральным прокурором.

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