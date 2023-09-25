Путин встретился с генеральным прокурором

Глава государства выразил благодарность за работу по соблюдению законности в оборонно-промышленном комплексе.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства выразил благодарность Краснову за работу по соблюдению законности в оборонно-промышленном комплексе. Он также выразил надежду, что эта работа будет продолжена. Генпрокурор доложил Путину о работе надзорного ведомства по приоритетным направлениям в текущем году.

Ранее Песков заявил, что интервью Путина для Запада пока невозможно.

Видео: kremlin.ru