Экс-госсекретарь вспомнила о погибшей матери.

Бывший американский государственный секретарь Хилари Клинтон расплакалась, читая речь, написанную на случай победы на выборах. Политик выдвигалась на пост президента страны в 2016 году от Демократической партии. Однако женщина проиграла по результатам голосования своему оппоненту-республиканцу Дональду Трампу. Видео с зачитыванием "победной речи" распространила местная образовательная платформа MasterClass.

Итак, это должна была быть победная речь, которую я произнесла бы в ночь выборов в Нью-Йорке 8 ноября 2016 года. Хилари Клинтон, американский политик

Политик расчувствовалась до слез на моменте, в котором речь шла о ее матери Дороти. Клинтон заметила, что у родительницы было трудное детство. Ее мать скончалась еще в 2011 году. Политик заметила, что ей смогли дать безграничную любовь и поддержку, которую ее мать сама никогда не имела. Экс-чиновница добавила, что думает о Дороти каждый день. Она хотела бы сказать ей, что однажды ее дочь вырастет и станет президентом страны.

Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона.

Фото и видео: Youtube/Dom B Podcast