Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона

Американский президент оказался суеверным человеком.

Американский президент Джо Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Билла Клинтона. Инцидент произошел во время выступления главы государства по вопросам экономических инициатив администрации Белого дома. Политик высказал надежду на то, что с бывшим главой США сейчас все хорошо. В этот момент он постучал по деревянной трибуне.

Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо божьей волей. Когда я с ним поговорю, я сообщу. Джо Байден, президент США

Напомним, что во вторник Билл Клинтон был госпитализирован в больницу на территории Калифорнии. Политик почувствовал усталость и обратился к медикам для обследования. СЕйчас Клинтон находится в медицинском центре в связи с инфекцией мочевыводящих путей. Она распространилась на кровоток, вызвав сепсис.

Фото: Белый дом

