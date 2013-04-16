Сейчас 75-летний американец идет на поправку.

Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови. Об этом рассказали журналисты американского телеканала CNN. Известно, что политик находится в одной из больниц штата Калифорния. В прямом эфире ведущий рассказал, что сейчас пациент получает лечение антибиотиками. В СМИ уточнили, что у Клинтона фиксируется инфекция мочевыводящих путей. Организм хорошо реагирует на терапию, так как проблема выявилась на ранней стадии.

Это инфекция в крови, которая известна как сепсис. ведущий канала

Официальный представитель Билла Клинтона Анхель Уренья проинформировал общественность через Twitter о том, что 75-летний бывший президент США находится в больнице уже два дня. Политик идет на поправку.

В США рассекретили переговоры Путина и Клинтона после гибели "Курска".

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