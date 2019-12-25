В США рассекретили переговоры Путина и Клинтона после гибели "Курска"

Американский президент заявил, что Путин, должно быть, столкнулся с большим количеством критики.

В США рассекретили переговоры Владимира Путина и Билла Клинтона после гибели российской подлодки "Курск". Рассекреченная стенограмма появилась на сайте цифровой библиотеки 42-го президента Соединённых штатов.

Согласно публикации, разговор лидеров прошёл 6 сентября 2000 года в гостинице Waldorf Astoria в Нью-Йорке. Американский президент выразил сожаления по поводу трагедии и рассказал о похожих впечатлениях во время теракта в Оклахома-Сити в апреле 1995-го.

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Он отметил, что поставил себя на место российского президента и отметил, что тот, должно быть, столкнулся с большим количеством критики.

Путин же ответил, что у него не было хорошего выбора и он оказался между плохим и худшим вариантами. По его словам, ему рекомендовали спустить маленькую подводную лодку к месту трагедии или сделать хотя бы попытку спасти подводников — это привело бы к увеличению рейтингов.

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