В США рассекретили переговоры Путина и Клинтона после гибели "Курска"

В США рассекретили переговоры Владимира Путина и Билла Клинтона после гибели российской подлодки "Курск". Рассекреченная стенограмма появилась на сайте цифровой библиотеки 42-го президента Соединённых штатов.
Согласно публикации, разговор лидеров прошёл 6 сентября 2000 года в гостинице Waldorf Astoria в Нью-Йорке. Американский президент выразил сожаления по поводу трагедии и рассказал о похожих впечатлениях во время теракта в Оклахома-Сити в апреле 1995-го.
Когда что-то подобное случается, люди во всем мире представляют себя на месте жертв и их семей.
Билл Клинтон, бывший президент США
Он отметил, что поставил себя на место российского президента и отметил, что тот, должно быть, столкнулся с большим количеством критики.
Путин же ответил, что у него не было хорошего выбора и он оказался между плохим и худшим вариантами. По его словам, ему рекомендовали спустить маленькую подводную лодку к месту трагедии или сделать хотя бы попытку спасти подводников — это привело бы к увеличению рейтингов.
Нельзя делать что-то подобное ради пиара.
Владимир Путин, президент России
Ранее в Германии провели опрос об отношении к Путину.
Фото: pixabay.com
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