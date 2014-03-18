Клинтон прокомментировала предъявленные Трампу обвинения

Политик считает, что на кону стоит сохранение демократии в США.

Бывший американский государственный секретарь Хиллари Клинтон во время интервью в эфире местной программы "Шоу Рэйчел Мэддоу" на телеканале MSNBC назвала предъявление обвинений бывшему главе государства Дональду Трампу ужасным моментом для страны. Политик заметила, что чувствует себя прекрасно, но опечалена тем, что уголовное расследование в отношении экс-главы США включает в себя такое большое количество криминальных эпизодов. По ее словам, сейчас поднимается вопрос о том, сможет ли выжить национальная демократия или нет.

Это ужасный момент для нашей страны, когда бывшего президента обвиняют в таких серьезных преступлениях. Единственным удовлетворением может быть то, что система правосудия работает. Хилари Клинтон, экс-госсекретарь США

Клинтон: победа Трампа на выборах положит конец Украине и демократии в США.

Фото и видео: YouTube / MSNBC