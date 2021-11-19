Экс-глава МИД Украины рассказал об угрозе, исходящей от РФ.

Бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин призвал Киев изменить стратегию ради сохранения Донбасса. В эфире местного телеканала "1+1" специалист заметил, что сейчас страна находится в шаге от того, чтобы потерять регион. Он надеется на то, что власти смогут сформировать новую стратегию по урегулированию конфликта на юго-востоке. Климкин заметил, что Украине следует правильно сделать ставки в этой игре, в противном случае "нас в фарш перемелют".

Мы в очень опасной ситуации…Нам нужно говорить с нашими друзьями и говорить: этот "Минск" не работает. Он не будет работать, поскольку Путин готов идти дальше… Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы. Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

Аналитик подчеркнул, что провокационная угроза нависает над Киевом не в такой размере, как это было прошлой весной, а даже больше. Запад в последнее время выражает беспокойство из-за усиления "агрессивных действий" с российской стороны у государственной границы с Украиной. В Минобороны РФ уточнили, что перемещает войска в пределах своей территории.

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Фото и видео: YouTube / ТСН



