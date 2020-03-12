Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Компания создаст сервис со списком сайтов, где клиенты оставляли данные карты.

Клиенты платежной системы Visa из России могут получить возможность удалить данные своих карт на сайтах из специального перечня. Об этом 12 марта сообщает РБК со ссылкой на источники.

Система планирует запустить в России отдельный сервис, где и будет размещен список интернет-ресурсов, на которых клиенты оставляли данные карты. Сроки появления сервиса пока неизвестны. Услуга будет доступна только для держателей карт Visa, установившим соответствующее мобильное приложение. На данный момент компания ищет среди банков партнеров для проекта.

Возможность присоединения к использованию такого сервиса готовы рассмотреть в Московском кредитном банке, ВТБ, банке "Открытие" и "Русском стандарте".

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