ЦБ РФ отменит комиссии за переводы по номеру телефона

В Банке России заявили, что не намерены пока вводить комиссию на переводы физлиц через систему быстрых платежей.

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством регулятора заявила, что Центробанк отложит сбор комиссии с банков за переводы физических лиц через систему быстрых платежей. Это затронет срок на ближайшие два года.

Скоробогатова уточнила, что на сегодняшний день существует запрос со стороны бизнеса на переводы между физическими лицами, а ЦБ РФ намерен удовлетворить его.

Накануне появлялось сообщение о том, что ЦБ РФ с 1 января брал комиссию с банков за использование своей системы быстрых переводов. Ее работа позволяет россиянам осуществлять банковские переводы по номеру телефона вне зависимости от принадлежности к банку отправителя и получателя средств.

Ранее мы сообщали о том, что правительство России и Центробанк договорились создать постоянный механизм консультаций по оценке экономической ситуации, связанной с реализацией национальных проектов. Механизм позволит при необходимости принимать меры независимо от сфер компетенций участников.

Видео: Hi-News.ru / YouTube