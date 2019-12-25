Правительство РФ и Центробанк договорились создать механизм консультаций

Он позволит анализировать экономическую ситуацию, связанную с реализацией национальных проектов.

Правительство России и Центробанк договорились создать постоянный механизм консультаций по оценке экономической ситуации, связанной с реализацией национальных проектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с кабмином.

Механизм позволит при необходимости принимать меры независимо от сфер компетенций участников. Белоусов отметил, что реализация нацпроектов будет сопровождаться вливанием ликвидности в российскую экономику. Банк России и кабмин должны будут следить за тем, чтобы не разгонялась инфляция и не нарушалось макроэкономическое равновесие.

Основной резерв импортозамещения сосредоточен в сфере закупок российской техники, рассказал Белоусов. Половина расходов на оборудование может быть направлена на закупки продукции отечественного машиностроения.

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