Клетку удалось проткнуть электрическим нанофонтаном. Об этом рассказали американские ученые в публикации для Small. Специалисты предложили способ доставки биологических молекул внутрь отдельных клеток. Для этого используется наноразмерный зонд, который при помощи импульса протыкает мембрану и впрыскивает лекарственный препарат в цитозоль клетки.
В рамках испытаний экспертам удалось доставить до клетки бычий сывороточный альбумин. Это вещество было помечено флуоресцентным белком. В будущем подобные тесты могут включать любые другие молекулярные грузы, включая лекарства и исследовательские составы.
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Фото: Horacio Espinosa et al. / Small, 2020
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