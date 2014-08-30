За неделю клещи покусали более 200 человек в Ленобласти

За прошедшую неделю активность клещей в 47-ом регионе немного спала, но осталась высокой. Так, в течение семи дней членистоногие укусили 228 человек в Ленобласти, 49 их которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В лабораториях было исследовано 165 образцов. В 5-ти из них обнаружены возбудители энцефалита, а ещё в 40 – возбудители боррелиоза.
С начала летнего сезона в больницы обратились 4490 человек после столкновения с клещами. Чаще всего членистоногие атаковали в Тихвинском районе, где пострадали 857 граждан. Далее следуют Гатчинский и Бокситогорский районы с 504 и 499 укушенными соответственно.
Ранее мы сообщили о том, что инспекторы Росприроднадзора посетили "Дом тигра" в Ленобласти.
Фото: pexels
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