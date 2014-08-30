  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За неделю клещи покусали более 200 человек в Ленобласти
Сегодня, 9:20
39
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За неделю клещи покусали более 200 человек в Ленобласти

0 0

После экспертизы было выявлено 5 клешей с возбудителем энцефалита, и 40 – с возбудителем боррелиоза.

За прошедшую неделю активность клещей в 47-ом регионе немного спала, но осталась высокой. Так, в течение семи дней членистоногие укусили 228 человек в Ленобласти, 49 их которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В лабораториях было исследовано 165 образцов. В 5-ти из них обнаружены возбудители энцефалита, а ещё в 40 – возбудители боррелиоза.

С начала летнего сезона в больницы обратились 4490 человек после столкновения с клещами. Чаще всего членистоногие атаковали в Тихвинском районе, где пострадали 857 граждан. Далее следуют Гатчинский и Бокситогорский районы с 504 и 499 укушенными соответственно. 

Ранее мы сообщили о том, что инспекторы Росприроднадзора посетили "Дом тигра" в Ленобласти.

Фото: pexels

Теги: клещи, ленинградская область, природа, укус насекомых
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии