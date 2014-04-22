Инспекторы Росприроднадзора посетили "Дом тигра" в Ленобласти

История создания центра началась несколько лет назад на Кавказе, когда на гастролях к ребятам подошел мужчина и попросил посмотреть двух тигрят, которые находились у него на содержании. Оказалось, что из-за неправильного содержания и кормления у животных были проблемы с ЖКТ, а носы стерты в кровь из-за содержания в тесной переноске. Яна и Дмитрий хотели забрать животных, но мужчина потребовал за них крупную сумму. Супругам пришлось продать машину.

Инспекторы Росприроднадзора по СЗФО посетили с профилактическим визитом АНО "Хоспис для крупных кошек "Дом тигра" в Выборгском районе Ленинградской области. Центр открылся в начале 2022 года.

Из Новосибирска в Ленобласть были перевезены шесть тигров, две рыси, пума и леопард. Руководители организации Яна Олейник (ветеринар) и Дмитрий Ким (акробат) оставили цирковую арену ради спасения крупных кошек.

История создания центра началась несколько лет назад на Кавказе, когда на гастролях к ребятам подошел мужчина и попросил посмотреть двух тигрят, которые находились у него на содержании. Оказалось, что из-за неправильного содержания и кормления у животных были проблемы с ЖКТ, а носы стерты в кровь из-за содержания в тесной переноске. Яна и Дмитрий хотели забрать животных, но мужчина потребовал за них крупную сумму. Супругам пришлось продать машину, но этого хватило только на выкуп одного хищника (его назвали Астон Мартин). Второй тигрёнок погиб, для его выкупа не успели собрать нужную сумму. Затем у Яны и Дмитрия появились Ролс Ройс, Тахо, Хонда, Инфинити. Всех тигров, появлявшихся в центре, именовали по маркам автомобилей. Как память о том, что в самом начале пути ради спасения животного пришлось продать свой автомобиль.

Все звери, которые появляются в центре, с непростой судьбой и большим недоверием к человеку. Леопард Герд, которому 19 лет, попал в "Дом тигра" не так давно. Герд снимался в фильмах, участвовал в фотосессиях, но все эти годы его домом была небольшая клетка-переноска, размеры которой не позволяли хищнику даже вытянуться в полный рост. Лишь изредка его выпускали из клетки на прогулку на коротком поводке. У леопарда были проблемы со здоровьем, когда его забрали в центр. Пришлось дважды вызывать стоматолога, чтобы исправить проблемы с челюстью. Как рассказала Яна Олейник, когда Герд попал к ним, он не понимал, что можно прыгать, шевелиться и вытягиваться во весь рост.

Сейчас в центре реабилитации проходят пума и рыси. Одна из рысей содержалась в помещении с бетонным полом. У нее много проблем со здоровьем. Животные проходят восстановление после операций.

Сейчас в центре продолжается благоустройство территории. У животных большие вольеры, за ними правильно ухаживают. Даже кормление происходит в ночное время, как и предполагают биологические ритмы крупных хищников.

Документы на животных соответствуют требованиям закона. У владельцев центра нет желания создавать зоопарк. Это, в первую очередь, место, в котором помогают крупным кошкам. И специализация только по таким хищникам. Планировка территории центра устроена таким образом, чтобы оградить животных от посторонних шумов и внимания незнакомого человека. Часть земельного участка примыкает к лесному массиву. Росприроднадзор по СЗФО

Фото и видео: Росприроднадзор по СЗФО