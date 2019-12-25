Клаудиньо не планирует покидать "Зенит" в зимнее трансферное окно

В феврале текущего года Клаудиньо и Малком получили гражданство России.

Полузащитник "Зенита" Клаудиньо не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом заявил его агент Луис Фернандо Гарсия, пишет Sport24.

Клаудиньо не покинет "Зенит" зимой. Таких планов нет. Луис Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо

Отметим, что в феврале текущего года Клаудиньо и Малком получили гражданство России, однако второй из них покинул петербургскую команду и перешел в саудовскую "Аль-Хиляль". Ему заплатили 60 млн евро, что является рекордной цифрой для российской премьер-лиги.

Ранее на Piter.TV: "Зенит" исключил Александра Ерохина из заявки в РПЛ.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"