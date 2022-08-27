"Зенит" исключил Александра Ерохина из заявки в РПЛ

Решение было принято исключительно по техническим причинам.

ФК "Зенит" вывел полузащитника Александра Ерохина из заявки петербургской команды в РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба "сине-бело-голубых".

Как пояснили представители клуба изданию "Спорт-Экспресс", решение было принято исключительно по техническим причинам. Ерохин заявлен за дубль "Зенита" для выступления в ФНЛ-2. При этом заявка, относится к разряду сквозных, таким образом, все игроки "Зенита-2" могут присоединиться к игре при необходимости.

Александр Ерохин присоединился к "Зениту" в июле 2017 года. За сезон он принял участие в семи матчах в составе петербургской команды, сделав одну результативную передачу.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга отменил штраф сотруднику ФК "Зенит".

Фото: ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)