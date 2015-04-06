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Кива резко высказался о призывах украинского телеведущего к геноциду
Сегодня, 12:11
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Кива резко высказался о призывах украинского телеведущего к геноциду

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Экс-депутат Украины осудил призывы украинского журналиста к убийству россиян.

Илья Кива резко негативно высказался о призывах украинского телеведущего к геноциду. Такое заявление бывший украинский депутат сделал в качестве комментария слов телеведущего Фахрудина Шарафмала. Журналист ранее призвал в эфире местного канала "24" к убийству русского населения, согласно материалу "РИА Новостей".

У них это в крови: ненависть и желание уничтожения!!! И не верьте, когда говорят, что в Украине не было фашизма, им было пропитано все. Такая Украина не имеет права на будущее.

Илья Кива, экс-депутат Верховной Рады

Напомним, что Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей. Данное заявление прозвучало в ходе обсуждения специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что задачей Вооруженных сил страны станет защита граждан Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. РФ хочет предать суду военных преступников, а также ликвидировать проявления нацизма на территории соседнего государства.

Илья Кива: Украина может возродиться после спецоперации.

Фото и видео: Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Теги: верховная рада, геноцид, илья кива, фахрудин шарафмал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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