Кива резко высказался о призывах украинского телеведущего к геноциду

Экс-депутат Украины осудил призывы украинского журналиста к убийству россиян.

Илья Кива резко негативно высказался о призывах украинского телеведущего к геноциду. Такое заявление бывший украинский депутат сделал в качестве комментария слов телеведущего Фахрудина Шарафмала. Журналист ранее призвал в эфире местного канала "24" к убийству русского населения, согласно материалу "РИА Новостей".

У них это в крови: ненависть и желание уничтожения!!! И не верьте, когда говорят, что в Украине не было фашизма, им было пропитано все. Такая Украина не имеет права на будущее. Илья Кива, экс-депутат Верховной Рады

Напомним, что Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей. Данное заявление прозвучало в ходе обсуждения специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что задачей Вооруженных сил страны станет защита граждан Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. РФ хочет предать суду военных преступников, а также ликвидировать проявления нацизма на территории соседнего государства.

Илья Кива: Украина может возродиться после спецоперации.

Фото и видео: Telegram / The Kyva (Илья Кива)