Украинский депутат надеется, что миссия РФ будет завершена.

Илья Кива: Украина может возродиться после спецоперации. Такое заявление депутат Верховной Рады сделал в рамках собственного видеообращения. По мнению политика, страна благодаря милитаризации сможет быть цветущим. Он добавил, что сделает все необходимое для того, чтобы специальная военная операция в стране завершилась.

Это действительно денацификация Украины, наведение порядка, избавление от внешнего управления и возможность нашей стране возродиться в дарящее радость и будущее… Илья Кива, депутат Украины

Российская сторона начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Глава РФ Владимир Путин назвал задачей для Вооруженных сил страны защиту людей, которые на протяжении восьми лет на Донбассе подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

Депутат Рады Кива: украинские силовики похитили политолога Юрия Дудку.

Фото и видео: Telegram / The Kyva (Илья Кива)