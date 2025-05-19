Китайский "дрононосец" Jiu Tian совершит испытательный полет до конца июня

В Китае намерены увеличить дистанцию боев для регулярной армии.

На территории Китая власти планируют к концу июня 2025 года отправить на первую миссию собственный беспилотник Jiu Tian ("Небесная высь"). Речь идет о первом в воздушном пространстве беспилотном самолете. Его максимальная дальность полета достигает семь тысяч километров. Иностранный летательный аппарат способен нести до 100 барражирующих боеприпасов или малых дронов, согласно сообщению от местного издания South China Morning Post. Первый вылет Jiu Tian ознаменует начало расширения Военно-воздушными силами страны собственной дистанции для сражений, доступной их беспилотникам. В случае успешно выполненной задачи за тестом последует серия дополнительных испытаний, прежде чем БПЛА поступит на вооружение регулярной армии КНР.

Напомним, что максимальная высота, которой может достигать Jiu Tian, составляет 15 тысяч метров. Размах крыла борта составляет 25 метров. Китайский летательный аппарат может перевозить до шести тонн грузов.

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Фото и видео: Центральное телевидение Китая