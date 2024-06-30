Китайский аналог Falcon 9 упал на землю и взорвался во время испытаний

В компании объяснили причины инцидента.

Китайская ракета-носитель Tianlong-3 упала на землю и взорвалась во время проведения испытаний. Соответствующей информацией поделились журналисты из новостного агентства The Reuters со ссылкой на сообщение от компании Beijing Tianbing Technology Co. Известно, что запуск состоялся в воскресенье, 30 июля. Первая ступень разрабатываемой ракеты Tianlong-3 успешно оторвалась от стартовой площадки, но затем разрушилась и приземлилась в холмистой местности, расположенной в провинции Хэнань в центральной части КНР.

В настоящее время сообщений о жертвах после первоначального расследования не поступало. В компании-разработчике Space Pioneer заметили, что тяга во время испытаний оказалась слишком большой, поэтому ракета взлетела, а потом упала. Изначально испытания девяти пар двигателей местного производства не предусматривали отрыва от стартового стола.

Напомним, что китайскую ракету Tianlong-3 называют аналогом американской ракеты Falcon 9 от компании Space X. По характеристикам эти объекты сопоставимы.

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Фото и видео: The Reuters