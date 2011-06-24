Американцы успешно вернули ступень на Землю.

Американская ракета-носитель Falcon 9 от компании SpaceX осуществила запуск очередной партии собственных спутников Starlink. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы оператора миссии. Специалисты уточнили, что старт осуществлен с территории космодрома, размещенного в штате Флорида. Ракета позже была успешно посажена в 300 для себя раз.

Falcon 9 запускает на орбиту 22 спутника Starlink из Флориды... Запуск на орбиту 22 спутников Starlink подтвержден. пост SpaceX в социальной сети X

Напомним, что Starlink представляет из себя спутниковую сеть, которая используется для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке мира. В настоящее время, по имеющимся сведениям, на околоземной орбите функционирует 5 841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту отправлено свыше шести тысяч спутников данной сети. С начала 2024 года компания запустила более 700 аппаратов.

Пентагону нечего сообщить о предполагаемом использовании Starlink армией России.

Фото и видео: YouTube / NASASpaceflight