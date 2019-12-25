Китайские ученые оценили возможность лабораторного происхождения коронавируса

Они считают эту возможность маловероятной.

Ученые из Китая считают маловероятным искусственное происхождение коронавируса. Статья опубликована в журнале Science China Life Sciences, сообщает Xinhua.

Так, происхождение коронавируса исследовали более 20 ученых, которые работаю в университетах и больницах Китая. Они считают, что эволюция приспособительных возможностей коронавируса является постепенным и многоступенчатым процессом, который связан с естественным отбором.

Отмечается, что прекрасно адаптирующийся к окружающей среде вирус – продукт естественного отбора. Это результат большого количества мутаций за долгое время.

Ранее ВОЗ представила четыре версии происхождения коронавируса. Наиболее вероятной считается передача вируса человеку от летучих мышей. А вот лабораторное происхождение вируса организация считает крайне маловероятной.

Ранее мы писали, что вирусологи нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

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