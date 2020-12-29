Фермент AXL также может выполнять роль ворот.

Китайские ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок, при взаимодействии с которым инфекция может попасть в лёгкие. Исследователи опубликовали свою статью в журнале Cell Research.

До этого было известно, что входными воротами в лёгкие для COVID-19 был белок ACE2. Китайские специалисты выяснили, что фермент AXL также может выполнять эту роль. Это — мембранный белок, отвичающий за многие физиологические процессы. Среди них — выживание клеток, их дифференциация, иммунный ответ.

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