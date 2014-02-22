Китайские инвесторы не спешат продолжить дело Форда в Ленобласти

Власти Ленобласти не могут привлечь новые компании на площадку бывшего завода Ford во Всеволожске.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с поиском новых инвесторов для площадки бывшего автомобильного завода Ford во Всвеволожске. Во время пресс-подхода на Петербургском международном экономическом форуме глава региона сообщил, что переговоры по поводу судьбы площадки ведутся с китайскими компаниями, и власти региона "очень рассчитывали" на приход данных инвесторов.

По словам губернатора, площадка по-прежнему может использоваться для производства автомобилей и малой техники, но рассматривается и локализация на площадке Ford Motor китайских компаний, уже представленных в Ленобласти в сфере жилищного фонда, в частности, занимающихся малоэтажной и среднеэтажной застройкой.

Ранее глава Ленобласти, высказываясь от лица региона, сообщил, что насильно никого из инвесторов в область не зазывают, но тех, кто способен оценить преимущества Ленинградской области, ждут здесь в равной степени. То же самое относится и к знаменитому промышленнику, изобретателю и визионеру Илону Маску.

Завод Ford во Всеволожске начал работать в 2002 году, в 2019-м его законсервировали после решения компании покинуть российский рынок легковых автомобилей.

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