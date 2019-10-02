Свидетели уверяют, что украинский самолёт резко сменил курс как только MH17 потерпел крушение.

Китайские эксперты популярного издания Sohu нашли новые детали по делу о крушении "малайзийского боинга".

В журналистском материале упоминаются свидетели, которые видели у гражданского авиалайнера самолет ВВС Украины. В статье сказано, что именно они могли быть причиной крушения самолёта.

Свидетели уверяют, что украинский самолёт резко сменил курс как только MH17 потерпел крушение.

Эта версия расходится с той, которой придерживается обвинение на судебном процессе в Нидерландах. Прокуратуры считают, что в сбитом боинге виновата российская страна.

Ранее в МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17.

Видео: ВК/МИД России