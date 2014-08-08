Китай впервые осуществил запуск национальной ракеты-носителя "Лицзянь-1"

Ракета-носитель доставила на орбиту экспериментальные спутники.

Китай 27 июля впервые осуществила запуск собственной ракеты-носителя национальной разработки "Лицзянь-1". При помощи данного устройства специалисты смогли отправить на околоземную орбиту одновременно шесть спутников. Соответствующей информацией с журналистами поделились в пресс-службе Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

Запуск состоялся в 12:12 часов по пекинскому времени (в 07:12 утра по времени Москвы) с территории китайского космодрома Цзюцюань, находящегося на севере страны. На орбиту Земли отправились экспериментальные аппараты, которые необходимы ради наблюдений за атмосферой планеты, проведения испытаний электромагнитных устройств.

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Фото и видео: YouTube / SciNews