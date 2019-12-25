Генерал США Реймонд признал оказание помощи ВСУ частными космическими компаниями

Джон Реймонд объяснил, как именно Starlink помогает украинской стороне.

Генерал США, глава американских космических войск Джон Реймонд признал оказание помощи Вооруженным силам Украины местными частными космическими компаниями. Соответствующей информацией эксперт поделился в рамках форума по безопасности в Колорадо, который организован Аспенским институтом. Джон Реймонд уточнил, что, в частности, говорит об аппаратах сети Starlink, которые принадлежат компании SpaceX Илона Маска.

Коммерческий космос сыграл очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины. Джон Реймонд, генерал США

Авторы Air Force Magazine объяснили, что речь идет о расширении космическими спутниками Starlink жизненно важной линии связи для ВСУ. Журналисты отметили, что устройства пролетают на высоте до 130 миль над полем боевых действий. При этом аппараты обеспечивают пользователям высокоскоростной доступ в интернет. Такие возможности позволяют военным Киева на передовой линии поддерживать связь со своим командованием.

Начштаба ВВС США не исключил передачи Украине западной военной авиации.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute

